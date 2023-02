Transfert raté, une vidéo pour se moquer du PSG

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un élément offensif, le PSG a multiplié les déconvenues sur le mercato cet hiver. Le cas Hakim Ziyech a bien évidemment cristallisé les critiques et les tensions, mais avant cela, le club de la capitale avait également tenté de recruter Malcom. En vain, ce qui amuse visiblement le Zenith Saint-Pétersbourg.

Le mois de janvier aura été long et décevant pour le PSG qui espérait se renforcer sur le mercato. Mais alors qu'un défenseur central et un renfort offensif, pour compenser le départ de Pablo Sarabia, étaient attendus, à l'arrivée, personne n'a signé. Et les échecs se sont enchaînés.

Le PSG a tout raté sur le mercato

En effet, alors que l'Inter Milan a continué de se montrer exigeant pour le transfert de Milan Skriniar, dont la signature libre au PSG était pourtant déjà actée, le club de la capitale s'est rabattu sur le renfort d'un élément offensif. Mais là aussi, gros couac avec le prêt sans option d'achat avorté d'Hakim Ziyech dans les dernières minutes du mercato, visiblement à cause de lenteur de Chelsea pour envoyer les documents nécessaires pour enregistrer l'opération. Le tout, sans oublier le cas Malcom, lui aussi annoncé un temps au PSG.

Le Zenith se moque du PSG pour Malcom