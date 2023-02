Le PSG a raté un gros deal de dernière minute, il hallucine

Axel Cornic

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain a été très animé. Luis Campos a en effet semblé vouloir offrir plusieurs renforts à Christophe Galtier avec Milan Skriniar ou Hakim Ziyech et certains ont même parlé d’une troisième recrue. Finalement, personne n’est arrivé, avec l’international marocain qui s’est retrouvé au centre d’une histoire rocambolesque lors des dernières heures du mercato.

Avec les départs de Keylor Navas et surtout de Pablo Sarabia, le PSG semblait pouvoir faire quelque chose sur le mercato de janvier. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaitait boucler l’arrivée de Milan Skriniar, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Inquiétude pour Neymar, le PSG tremble https://t.co/pZ6hdSrLVu pic.twitter.com/U8D9qxI7zw — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

L’incroyable confusion autour de Ziyech

Après d’interminables négociations, le Slovaque est une nouvelle fois resté à l’Inter, même si un accord contractuel aurait déjà été trouvé et qu’il est donc attendu au PSG en fin de saison. Mais le dossier le plus étrange concerne Hakim Ziyech, qui n’a pas pu rejoindre Paris à cause d’un imbroglio administratif.

« Ziyech, t’attends pas le dernier moment »