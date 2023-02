Mercato : Le PSG prépare du lourd pour se faire pardonner

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la fin du mercato hivernal a viré au fiasco pour le PSG avec l’échec de dernière minute pour Hakim Ziyech ainsi que les négociations qui n’ont pas abouties pour le transfert de Milan Skriniar, le club de la capitale se retrouve donc bredouille. Mais la direction du PSG a déjà prévu du lourd pour l’été 2023…

« Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais on verra bien. Si je le souhaite ? Évidemment qu’il faut renforcer. Je le répète encore une fois, on a eu un départ, il faut rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement », confiait Christophe Galtier lundi dernier en conférence de presse, affichant donc plus que jamais son envie de voir débarquer un attaquant au PSG pour pallier le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’entraîneur du PSG et ses dirigeants.

Cet email qui a transformé le mercato du PSG en fiasco https://t.co/lKf1Ysd7LA pic.twitter.com/QD7C8uJ9Za — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Ziyech, symbole d’un échec

En effet, dans les dernières heures du mercato hivernal, tout semblait en excellente voie pour qu’Hakim Ziyech (29 ans), l’attaquant marocain de Chelsea, débarquer en prêt au PSG. Le joueur s’est même rendu à la Factory dans la soirée après avoir validé sa visite médicale, et il ne manquait plus que le feu vert des Blues. Mais problème : ces derniers ont trop tardé à faire parvenir les bons documents au PSG, ce qui n’a donc pas permis à la LFP de valider l’arrivée de Ziyech. Résultat des courses : Galtier n’a pas son renfort offensif tant attendu, et ce mercato a pris des allures de fiasco pour le PSG.

Rattrapage en vue avec Skriniar… et Cherki ?