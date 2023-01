Il vend la mèche, des recrues arrivent au PSG

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes mardi soir à 00h, le PSG tente plus que jamais de boucler du renfort. Et après le match nul concédé face à Reims, Christophe Galtier a affiché son envie de voir un voir deux nouveaux renforts débarquer avant la fermeture du marché des transferts.

Malcom, Rayan Cherki, Milan Skriniar… Ça bouge au PSG dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal ! Les deux premiers, qui évoluent au poste d’attaquant, sont ciblés pour remplacer numériquement Pablo Sarabia, tandis que Skriniar a déjà trouvé un accord avec la direction du PSG et pourrait arriver sous la forme d’un transfert cet hiver plutôt que libre en fin de saison.

Le PSG annonce la couleur, une offre va tomber https://t.co/MCdCYjmprh pic.twitter.com/SZJewLctRO — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

« Le club travaille »

Interrogé au micro de Prime Vidéo dimanche soir après le match nul contre Reims (1-1), Christophe Galtier a peut-être vendu la mèche pour la fin du mercato au PSG : « Est-ce qu’un joueur va arriver au PSG avant mardi soir ? Je ne sais pas, je travaille moi sur le groupe que j’ai actuellement. Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais on verra bien dans 48 heures », indique Galtier, qui confirme donc le travail actif de Luis Campos en coulisses pour attire du renfort.

« Il faut renforcer »