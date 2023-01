Le PSG prépare du lourd sur le mercato, le Qatar risque très gros

Pierrick Levallet

Alors que la fin du mercato approche à grand pas, le PSG ne s'est toujours pas renforcé cet hiver. Luis Campos se battrait pour que Milan Skriniar débarque dans la capitale lors de cette fenêtre des transferts. Cependant, le conseiller football parisien serait handicapé par plusieurs choses, dont quelques sanctions de la part de l'UEFA.

En cette fin de mercato, le PSG ne s’est toujours pas renforcé. Le club de la capitale explore de nombreuses pistes, et essayerait de clore le dossier Milan Skriniar avant la fin du mois de janvier. Mais jusqu’à présent, Luis Campos n’aurait bouclé aucune arrivée cet hiver. Il faut dire qu’il dispose de moyens restreints, Le Parisien révélant qu’il n’avait que 15M€ à sa disposition. Mais Luis Campos doit également jongler avec un autre handicap sur le mercato.

Le PSG sous le coup d’une amende de l’UEFA

En effet, le média francilien indique qu’en plus de ses moyens réduits, le PSG serait sous le coup d’une nouvelle sanction de l’UEFA. Le club de la capitale risquerait déjà une amende de 65M€, dont 10M€ fermes. La formation parisienne doit donc surveiller ses comptes afin de ne pas être sanctionné une nouvelle fois, et serait donc dans l’incapacité de boucler les transferts de Milan Skriniar et de Malcom en même temps.

Le PSG a un plan bien ficelé

Pour le moment, le PSG tenterait sa chance avec le Slovaque. Mais en cas d’échec, la direction parisienne devrait utiliser son enveloppe pour se renforcer offensivement. Le club de la capitale penserait notamment à Rayan Cherki et Malcom. À suivre...