Mercato : «Je savais que le PSG ne donnerait pas l’argent»

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires du PSG en cette fin de mercato hivernal, Rayan Cherki semble finalement parti pour rester à l’OL puisque les propositions formulées par Luis Campos n’ont pas été suffisamment élevées sur le plan financier. Exactement comme l’avait prédit Daniel Riolo…

Au même titre que Malcom (25 ans, Zénith Saint-Pétersbourg), Rayan Cherki (19 ans, OL) fait partie des options à l’étude pour compenser le départ de Pablo Sarabia au PSG. Luis Campos s’active donc plus que jamais pour attirer un attaquant avant la clôture du mercato hivernal, mardi soir, mais n’a pas proposé suffisamment à l’OL pour Cherki : « On n'est pas entrés en négociation, mais le niveau de l'offre était insultant », a indiqué Jean-Michel Aulas. Et ce scénario avait été annoncé pour le PSG.

« J’ai dit qu’il n’irait pas au PSG »

Sur les ondes de RMC Sport dimanche soir dans l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton Rayan Cherki au PSG : « Dès la semaine dernière, j'ai dit qu'il n'irait pas au PSG. Ils ont pu reparler hier soir, mais comme je savais que le PSG ne donnerait jamais l'argent que Lyon avait envie de recevoir, il ne pouvait pas y aller. Le PSG n'avait pas les moyens. Il y avait une seule solution : le prêt avec option d'achat. C'était la seule option possible. Là maintenant, le PSG ne pouvait pas », confie Riolo.

