«T’es un gamin, t’es parti», il a gonflé Mbappé sur son transfert au PSG

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé avait qui il avait même été sacré champion de France en 2017 dans les rangs de l’AS Monaco, Djibril Sidibé se souvient parfaitement du transfert XXL de son ami en direction du PSG l’été suivant. Et le latéral droit de l’AEK Athènes a raconté les promesses non-tenues et comment il avait chambré Mbappé.

Souvenez-vous, la saison 2016-2017 a été celle du grand commencement au plus haut niveau pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG évoluait à l’époque à l’AS Monaco, et malgré une rude concurrence dans le secteur offensif symbolisée par des éléments tels que Radamel Falcao, Valère Germain ou encore Guido Carrillo, Mbappé avait réussi à exploser cette année-là, contribuant largement au titre de son club formateur en Ligue 1. Juste avant de s’envoler en direction du PSG pour 180M€…

« Je l’ai soulé pendant un an »

Djibril Sidibé, qui était le latéral droit de l’AS Monaco à cette époque, avait assisté impuissant au transfert de Mbappé vers le PSG alors que d’autres promesses avaient été formulées par sa direction. Le joueur, qui évolue désormais à l’AEK Athènes, s’est remémoré ce transfert en juin dernier dans un entretien accordé à Oh My Goal : « Je l’ai boudé, pendant un an je l’ai soulé « t’es un gamin, t’es parti ». Le club nous avait vendu un projet comme quoi Kylian, c’était l’ambassadeur, qu’il il y aurait peut-être un nouveau stade, etc… Donc Kylian, je me suis dit qu’on allait construire autour de lui. Au final, on voit les rumeurs sur Madrid, etc… », confie Sidibé.

« Il est différent »