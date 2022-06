Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La punchline de ce champion du monde sur le transfert de Mbappé

Publié le 25 juin 2022 à 16h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 25 juin 2022 à 16h46

En 2017, Kylian Mbappé a rapidement fait son trou avec l’AS Monaco jusqu’à devenir la révélation de la saison. Si tout le monde le voyait rester en Principauté, le champion du monde 2018 avait finalement pris la décision de rejoindre le PSG après quelques mois en professionnel. Un choix dont se souvient parfaitement Djibril Sidibé, son ancien coéquipier à Monaco et en équipe de France.

Cela devait être le feuilleton de l’été, il aura finalement abouti assez rapidement. Depuis un an, Kylian Mbappé est annoncé en partance pour le Real Madrid. Si le PSG a su résister l’année dernière, la fin de son contrat semblait sceller son avenir. Mais contre toute attente, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger avec le PSG jusqu'en juin 2025. Un dossier qui nous rappelle son départ de l’AS Monaco pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017.

Kylian Mbappé lors de sa première saison pleine en pro (18 ans) :Champion de France Meilleur jeune de ligue 1Équipe type de ligue 1Équipe type UCLGolden Boy 7e au BO Un talent générationnelIl tabasse tous les jeunes de sa génération. Il n'a pas d'égal pic.twitter.com/eLPsn370mW — Mégassimo (@Megassimo) June 19, 2022

« Je l’ai boudé pendant un an »