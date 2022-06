Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme décision de Kombouaré pour Wahbi Khazri

Publié le 25 juin 2022 à 15h15 par Hugo Ferreira

Après 4 saisons, l’aventure de Wahbi Khazri à l’ASSE touche à sa fin. Le Tunisien va quitter les Verts après 114 matchs, 37 buts et 14 passes décisives, et devrait rejoindre Montpellier. Toutefois, le joueur de 31 ans a également vu ses services être proposés au FC Nantes, mais les Canaris n’auraient jamais donné de suite à ces contacts.

L’AS Saint-Étienne est déjà active sur ce mercato estival. En effet, après avoir été relégués en Ligue 2, les Verts souhaitent retrouver l’élite le plus rapidement possible, et plusieurs mouvements ont eu lieu. Laurent Batlles, Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ont posé leurs valises dans le Forez, tandis que Pascal Dupraz est parti. Cependant, le tacticien ne sera pas le seul dans cette situation. En fin de contrat le 30 juin prochain, Wahbi Khazri fait notamment partie des prochains sur la liste. Après 4 saisons à l’ASSE, le Tunisien ne prolongera pas l’aventure, et devrait s’engager avec Montpellier. Toutefois, un autre club aurait été contacté pour son avenir.

Khazri a été proposé au FC Nantes

Le dossier Wahbi Khazri touche donc à sa fin. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 31 ans s’engagera en faveur de Montpellier ce dimanche. Toutefois, l’international tunisien aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1. En effet, d’après le journaliste, l’attaquant a été proposé au FC Nantes. Cependant, Antoine Kombouaré n’aurait pas donné suite à ce dossier Khazri.