Mercato - ASSE : Enorme rebondissement pour la vente du club

Publié le 24 juin 2022 à 22h15 par Baptiste Lefilliatre

Au terme d'une saison catastrophique qui a conduit à sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne fait l'objet de nombreuses rumeurs quant à une vente du club. Alors que celle-ci semblait en bonne voie, la réalité serait en fait tout autre, à en croire le journaliste Romain Molina.

C'est un été décisif pour l'avenir du club que s'apprête à vivre l'AS Saint-Etienne. Après une saison extrêmement compliquée, les Verts n'ont pas été capables de se maintenir en Ligue 1, et ont donc été relégués en Ligue 2. Afin de remonter dans l'élite au plus vite, le club aux dix titres de champion de France a déjà recruté, entre autres, un nouvel entraineur, en la personne de Laurent Batlles. Mais ce n'est pas le seul changement attendu dans le Forez pendant l'intersaison. En effet, RMC Sport dévoilait que David Blitzer, un milliardaire américain, devrait prochainement formuler une offre comprise entre 60M€ et 80M€ pour racheter l'ASSE. Une information qui n'a pas tardé à faire réagir.

Aucune offre de David Blitzer à prévoir pour racheter l'ASSE ?