Mercato - Officiel : La nouvelle recrue de l’ASSE réagit à son transfert

Publié le 24 juin 2022 à 14h45 par Hugo Ferreira

Désireuse de se renforcer afin de pouvoir remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne a déjà officialisé trois recrues. Après Dylan Chambost et Anthony Briançon, c’est désormais Jimmy Giraudon qui vient densifier l’effectif de Laurent Battles. Le défenseur de 30 ans s’est engagé jusqu’en juin 2024, et a réagi à ce transfert.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre, l’AS Saint-Étienne ne compte pas s’éterniser dans cette division, et veut retrouver l’élite le plus rapidement possible. Pour cela, les grandes manœuvres ont été lancées. Pascal Dupraz a été remercié, Laurent Batlles a été intronisé en tant que nouvel entraineur, et certaines recrues sont déjà arrivées. Anthony Briançon et Dylan Chambost ont officiellement rejoint le club, et ce dernier a désormais été rejoint par l’un des anciens coéquipiers à l’ESTAC, Jimmy Giraudon. Prêté à Leganés lors de la seconde partie de saison, le défenseur vient apporter son expérience aux Verts , lui qui a déjà remporté un titre en deuxième division avec Troyes.

« Signer ici est une fierté »