Mercato - PSG : Incroyable coup de tonnerre pour Angel Di Maria ?

Publié le 24 juin 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria semblait sur le point de rejoindre la Juventus Turin libre. Mais ce dossier, qui patine en coulisses depuis maintenant quelques jours, serait en train de basculer négativement, et l’ailier argentin pourrait voir les portes de la Juve se refermer.

Quel sera le prochain challenge d’Angel Di Maria (34 ans), alors que l’international argentin est libre de tout engagement depuis son départ du PSG en fin de saison ? La tendance semblait très claire dans ce dossier depuis plusieurs semaines, et la Juventus Turin faisait office de grand favori. La Vieille Dame , très attirée par le profil de Di Maria, lui aurait même formulé une offre de contrat comprenant un salaire de 7M€ par an pour une durée d’un an avec une année supplémentaire en option. Mais Di Maria a demandé du temps pour réfléchir, et ce dossier est en train de mal tourner pour l’ancien joueur du PSG.

La Juventus prête à tout lâcher pour Di Maria