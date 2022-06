Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Angel Di Maria se joue maintenant

Publié le 23 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

En fin de contrat est destiné à un départ, Angel Di Maria va refermer le chapitre Paris Saint-Germain. A 34 ans, l’Argentin ne souhaite pas encore rentrer en Argentine et son avenir semble désormais se décider entre la Juventus et le FC Barcelone. La piste italienne est toutefois secouée par plusieurs annonces étranges depuis quelques heures...

Après sept années de bons et loyaux services, Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club n'ont finalement pas décidé de lever l’année supplémentaire en option présente dans le contrat du joueur, qui a pourtant plusieurs fois émis le souhait de terminer sa carrière à Paris. Il doit désormais se trouver un autre club et deux pistes bien distinctes de dessinent, avec le FC Barcelone et la Juventus. La presse italienne assure qu’à Turin on travaillerait depuis plusieurs mois déjà sur ce dossier, puisque Di Maria ne serait autre que le successeur annoncé d’un Paulo Dybala lui aussi en fin de contrat. Massimiliano Allegri serait un immense fan du joueur, mais l’intervention de Xavi a rebattu les cartes. Le coach du Barça aurait en effet personnellement appelé Angel Di Maria pour le convaincre de poser ses valises en Catalogne, ce qui aurait fait sa petite différence.

Situazione #DiMaria: oggi non ci sono stati contatti con il suo entourage. E la #Juventus non ha dato ultimatum. Riassunto? Il Fideo non ha ancora dato una risposta. Ovvio, i bianconeri non potranno aspettare in eterno. Ma la situazione è questa 🇦🇷⚪️⚫️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 23, 2022

Les médias italiens divisés pour Di Maria

A Turin, on semble désormais en avoir assez d’attendre. Ce jeudi soir, Sport Mediaset annonce que la Juventus serait sur le point de refermer le dossier Angel Di Maria, vraisemblablement agacée par le temps pris par le joueur. Ce dernier serait actuellement à Ibiza et si une réponse était attendue ces dernières heures, elle ne serait finalement jamais arrivée. Attention parce que les informations données par Romeo Agresti ne vont pas vraiment dans ce sens ! Le journaliste de Goal , réputé pour être tout particulièrement bien informé sur la Juventus, explique en effet via son compte Twitter qu’il n’y aurait eu ni ultimatum ni agacement dans le dossier Di Maria, avec les Bianconeri qui attendraient donc encore une réponse de sa part.

