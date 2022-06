Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un retour inattendu se confirme !

Publié le 23 juin 2022 à 23h10 par Arthur Montagne

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne cherchera à se renforcer à moindre coût. Dans cette optique, Mevlut Erdinç a proposé ses services et des discussions seraient en cours pour le retour de l'attaquant turc qui réclamerait environ 10 000€ par mois.

Passé par l'AS Saint-Etienne entre 2013 et 2015, Mevlut Erdinç (35 ans), désormais sans club a proposé ses services à Loïc Perrin. « Pour être honnête, j’ai fait part de mon envie à Saint-Etienne parce que c’est un club mythique, un club à part, qui a besoin de joueurs comme moi pour faire le lien entre les joueurs et l’entraîneur, pour montrer la grandeur du club. Je le dis avec modestie. Je n’ai pas eu de nouvelles dernièrement, je suis vraiment déçu. Ça me fait mal de voir ce grand club français en Ligue 2. J’ai dit à Loïc Perrin (coordinateur sportif de l’ASSE, ndlr) que je pouvais limite revenir gratuitement. Je veux juste voir Saint-Etienne en haut », confiait-il à RMC Sport .

Mevlut Erdinç a bien proposé ses services