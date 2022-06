Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour l'annonce d'Angel Di Maria

Publié le 23 juin 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va changer de club cet été. Partagé entre le FC Barcelone et la Juventus, El Fideo pourrait finir par donner son accord aux Bianconeri la semaine prochaine. Et alors qu'Angel Di Maria aurait encore des doutes quant à son avenir, le Barça tenterait toujours de renverser la vapeur sur ce dossier.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria est sur le point de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin avec le club parisien, El Fideo est déjà assuré de partir librement et gratuitement dans un nouveau club cet été. Mais quelle sera la prochaine destination d'Angel Di Maria ? Selon la presse italienne, l'attaquant argentin se rapprocherait de plus en plus de la Juventus et pourrait annoncer sa décision la semaine prochaine.

Angel Di Maria va annoncer son verdict la semaine prochaine