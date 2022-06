Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique et Campos doivent-ils vendre Neymar ?

Publié le 23 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

A l'occasion d'une tournée des médias, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour accorder différentes interviews dans lesquelles il en a profité pour insister sur le nouveau projet du PSG qui devra être moins bling-bling. Dans cette optique, Neymar semble clairement menacé. Le président parisien a multiplié les coups de pression envers le numéro 10 qui serait donc sur le départ. Mais le PSG aurait-il raison de se séparer de Neymar ?

Mardi, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir du silence au sujet du nouveau projet du PSG. Son objectif est clair, il souhaite mettre fin au bling-bling et à la politique de stars à Paris. Dans les colonnes du Parisien , le président du PSG a clairement annoncé la couleur : « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça". On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour . » Un message clairement destiné à Neymar qui est plus que jamais sou pression. Mais le PSG doit-il se séparer de son numéro 10 ?

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met une énorme pression sur Neymar... et annonce une vague de départs https://t.co/JZIv0cdbw7 pic.twitter.com/inx2VaxUoq — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Neymar en grand danger ?