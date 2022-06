Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un coup de pression à Neymar et au vestiaire pour leur avenir

Publié le 21 juin 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Alors que de gros changements se mettent en place au Paris Saint-Germain, l’avenir de Neymar a fait parler ces dernières semaines. Le Brésilien sort d’une nouvelle saison irrégulière et ne serait plus vu comme un élément intransférable par le Qatar. Interrogé sur le numéro 10 du PSG, Nasser Al-Khelaïfi fait passer un message clair au joueur et à ses coéquipiers.

Après la nouvelle déconvenue du PSG en Ligue des champions, le projet QSI entame un nouveau chapitre. Le départ de Leonardo a déjà été acté et Luis Campos est venu renforcer l’organigramme du club en devenant conseiller football. Désormais, c’est Mauricio Pochettino qui va laisser sa place, probablement à Christophe Galtier comme vous l’a annoncé le10sport.com, mais cela va également bouger dans le vestiaire. De nombreux départs sont espérés par le PSG, et la situation de Neymar est notamment à surveiller de près. Il a été annoncé ces dernières semaines que le Brésilien ne faisait plus l’unanimité en interne, au point qu’un transfert serait imaginé par le Qatar. Interrogé sur Neymar par Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi n’a pas voulu s’attarder sur son cas personnel mais fait passer un message clair au vestiaire.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort enfin du silence et calme tout le monde pour Zidane https://t.co/KSmWJZKPHN pic.twitter.com/gYeDz13fCh — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

« Neymar ? Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté »