Mercato - OM : Une nouvelle option sérieuse se présente pour oublier Kamara

Publié le 21 juin 2022 à 17h00 par Axel Cornic

A la recherche d’un milieu de terrain afin de remplacer Boubacar Kamara, Pablo Longoria aurait activé une toute nouvelle piste en Italie, avec Lucien Agoumé. L’international U20 français a réalisé une belle saison en prêt au Stade Brestois et son club de l’Inter aimerait réitérer l’expérience, afin de lui offrir la chance de s’aguerrir.

La page est désormais tournée. Enfant de l’Olympique de Marseille et très important dans l’équipe ces dernières années, Boubacar Kamara est parti. En fin de contrat, le joueur n’a pas souhaité prolonger et s’est engagé en faveur d’Aston Villa, en Angleterre. Ainsi, Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent désormais lui trouver un remplaçant... et ça commence mal, puisque si nous vous avons annoncé sur le10sport.com un intérêt pour Axel Witsel, c’est plutôt l’Atlético de Madrid qui devrait rafler la mise. Mais ce mardi, les médias italiens ont évoqué une nouvelle piste pour l’OM, puisque Longoria se serait renseigné auprès de l’Inter au sujet de Lucien Agoumé.

L’Inter cherche un nouveau prêt pour Agoumé