Mercato - OM

EXCLU : En négociation depuis 15 jours, Axel Witsel est intéressé par l’OM

Publié le 10 juin 2022 à 23h20 par Alexis Bernard

Libre de tout contrat, Axel Witsel a déjà reçu plusieurs propositions pour la saison prochaine. Et depuis deux semaines, il discute activement avec l’OM. Pablo Longoria est aux manettes de ce dossier qui avance dans le bon sens, l’international belge étant séduit par le projet marseillais. Voici le point sur ce dossier chaud…

Dans un été où l’OM ne dépensera pas sans compter, les bonnes idées comme les bons plans ne seront pas de trop. C’est pourquoi Pablo Longoria regarde attentivement les profils de joueurs libres cet été, qui ne demandent aucune transaction. Et au poste de milieu de terrain, chantier prioritaire de Jorge Sampaoli qui veut compenser le départ de Boubacar Kamara et renforcer le secteur en prévision du retour de la Ligue des Champions, l’OM a identifié le dossier Axel Witsel comme étant plus qu’intéressant. Comme révélé par Fichajes , l’écurie marseillaise est effectivement à la poursuite du Belge de 33 ans, dont le contrat avec le Borussia Dortmund s’achève à la fin du mois. Selon nos informations, cela fait même précisément 15 jours que les discussions ont démarré. Et elles avancent dans le bon sens…

Witsel est séduit par l’OM

Pablo Longoria travaille principalement sur le dossier Witsel ces deux dernières semaines. Il fait aujourd’hui partie des priorités pour le recrutement et l’OM aimerait pouvoir finaliser cette recrue rapidement. Car la concurrence est là et vient de tous les horizons. En Major League Soccer comme en Espagne, on tente aussi la bonne affaire Witsel. Mais d’après nos informations, le milieu de terrain est assez séduit par le projet marseillais. S’il n’a pas encore donné sa réponse et continue de discuter, Axel Witsel penche à ce jour pour l’OM. Mais Pablo Longoria a encore du chemin à parcourir pour aller jusqu’à sa signature…

Quel frappe de Witsel mdr💫☠️ pic.twitter.com/esIwXIkmXV — Y (@Teohrnt) June 8, 2022