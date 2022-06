Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria rêve toujours d’un gros coup pour oublier Kamara

Publié le 10 juin 2022 à 19h00 par Axel Cornic

Alors que Boubacar Kamara a quitté l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat, Pablo Longoria multiplie les pistes pour le remplacer au milieu de terrain. Jordan Veretout de l’AS Roma semble avoir fait l’objet d’une offre de la part de l’OM, qui aurait désormais l’intention de tenter sa chance avec Miralem Pjanic du FC Barcelone.

Beaucoup de mouvements devraient avoir lieu cet été, avec Jorge Sampaoli qui réclame une équipe au niveau de la Ligue des Champions, que l’Olympique de Marseille va disputer la saison prochaine. Le secteur qui devrait connaitre le plus de changements est le milieu de terrain, puisque l’équipe a perdu un véritable pilier en la personne de Boubacar Kamara, qui a décidé de poursuivre sa carrière à Aston Villa. Le président Pablo Longoria aurait activé plusieurs pistes à l’étranger comme en France, mais aucune ne semble véritablement se concrétiser pour le moment. A moins que la solution ne vienne de Catalogne...

L’OM ne lâche pas Pjanic