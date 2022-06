Mercato - OM : Pjanic pose une grosse condition au FC Barcelone !

Foot - Mercato - OM

A en croire la presse espagnole, les responsables de l'OM auraient, récemment, contacté Miralem Pjanic pour pallier le départ de Boubacar Kamara. Devenu indésirable au FC Barcelone, le milieu de terrain ne serait pas fermé à un nouveau prêt, à condition que la formation blaugrana prenne en charge une partie importante de son salaire.

Si l'on en croit la presse espagnole, l'OM tenterait de recruter un joueur, sous contrat avec le FC Barcelone. Selon les informations de Sport, l e club marseillais essaierait de s'attacher les services de Miralem Pjanic, qui ne rentre pas dans les plans de Xavi et prêté au Besiktas lors du dernier exercice. Des contacts existeraient entre les deux parties, mais le milieu de terrain n'aurait pas encore décidé de son avenir, en raison notamment de son important salaire.

