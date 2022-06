Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raison d’y croire pour Miralem Pjanic !

Publié le 5 juin 2022 à 13h30 par La rédaction

A la recherche de nouveaux éléments afin de renforcer l’effectif, l’Olympique de Marseille s’intéresserait notamment à la situation de Miralem Pjanic. Le milieu de terrain de 32 ans ne semble plus avoir d’avenir au FC Barcelone et pourrait rejoindre l’OM sous forme d’un prêt. Un transfert qui n’a clairement rien d’impossible, en raison des bonnes relations entre Mateu Alemany et Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille aura eu chaud, mais a finalement rempli son objectif. Grâce à l’égalisation du RC Lens dans les ultimes secondes du match face à l’AS Monaco, les Phocéens sont repassés à la 2ème place du classement de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour les phases de poules de la prochaine Ligue des champions. L’OM retrouvera donc la C1 avec un esprit revanchard, et l’envie de faire oublier sa campagne 2020-2021 catastrophique, qui s’était soldée par une 4ème place de son groupe, avec seulement 3 points ainsi que 2 buts marqués pour 13 concédés. Conscient que l’effectif nécessite d’être amélioré afin de pouvoir faire bonne figure, Pablo Longoria veut en renforcer tous les secteurs, et plusieurs joueurs sont ciblés. Après une telle saison, certains éléments très importants de l’équipe sont convoités, et le président marseillais devra également compenser ces départs. Si Arkadiusz Milik ou Duje Caleta-Car sont notamment évoqués dans d’autres clubs, et que William Saliba devrait faire son retour à Arsenal, l’avenir de Boubacar Kamara est déjà réglé. Le milieu de terrain s’est engagé librement en faveur d’Aston Villa, et son successeur est activement recherché. Jordan Veretout ou Johann Lepenant figurent notamment sur les tablettes de l’OM, toutefois, un indésirable du FC Barcelone aurait fait son apparition sur ce dossier.

Alemany et Longoria possèdent de bonnes relations