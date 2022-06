Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rendez-vous au sommet pour le transfert de cet attaquant !

Publié le 5 juin 2022 à 11h15 par La rédaction

Alors qu’Ousmane Dembélé semble se rapprocher d’un départ libre lors du mercato estival, le FC Barcelone cherche activement son successeur, et s’intéresserait à Raphinha. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 36 rencontres, l’international brésilien a tapé dans l’œil du Barça, qui devra toutefois négocier son prix avant de passer à l’offensive.

L’attaque du FC Barcelone pourrait être bien différente la saison prochaine. En effet, Luuk de Jong et Adama Traoré ne seront pas conservés, eux qui étaient prêtés, tandis que Memphis Depay, Francisco Trincão et Ousmane Dembélé pourraient faire leurs valises. Pour les remplacer, Joan Laporta cible plusieurs gros noms, et tiendrait déjà le successeur de l’international français. En effet, Raphinha ferait partie de la short-list du Barça à ce poste. Toutefois, Leeds serait très gourmand sur ce dossier et les Catalans devront d’abord négocier.

Barcelone va rencontrer Leeds