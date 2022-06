Mercato - Barcelone : Les planètes s'alignent pour le transfert de Mohamed Salah !

Foot - Mercato - Barcelone

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah aurait alerté la direction du FC Barcelone. En effet, le Barça serait emballé par l'idée de boucler un coup XXL à 0€ avec la star égyptienne à la fin de la saison prochaine. D'ailleurs, tout se mettrait déjà en place pour que Mohamed Salah rejoigne la Catalogne librement et gratuitement dans un an.

Arrivé de l'AS Rome lors du mercato estival 2017, Mohamed Salah fait le plus grand bonheur des Reds de Liverpool depuis cinq saisons. Toutefois, l'international égyptien pourrait ne plus faire long feu à Anfield. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah pourrait filer vers le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. En effet, comme l'a indiqué The Mirror dernièrement, le club emmené par Xavi aurait promis à la star de Liverpool qu'il le recrutera pour 0€ à l'issue de son bail, soit à la fin de la prochaine saison. Toutefois, Jürgen Klopp ne compterait en aucun cas laisser un tel scénario se produire. A en croire le média britannique, le coach des Reds envisagerait de vendre Mohamed Salah cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour éviter à tout prix un transfert libre et gratuit dans un an. Mais malheureusement pour Jürgen Klopp, les dés semblent déjà être jetés pour le numéro 11 de Liverpool.

Mo Salah situation has not changed, as of now. He doesn’t want to leave Liverpool this summer - but new contract talks are still complicated, up to the club for the next months. 🔴 #LFCLiverpool will have to improve their proposal or Salah could leave on a free next year. pic.twitter.com/5EXOFXm1T0