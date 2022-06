Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au PSG ? La réponse de Sadio Mané !

Publié le 5 juin 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Avec le départ d’Angel Di Maria, le PSG se cherche un nouvel élément offensif. Pour cela, le club de la capitale scrute un peu partout, y compris du côté de Liverpool, où la porte pourrait s’ouvrir avec Sadio Mané. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds, le Sénégalais est vivement annoncé sur le départ cet été. Direction alors le PSG ?

A l’approche de l’ouverture du mercato estival, ça s’emballe autour du PSG. En effet, le club de la capitale est en pleine reconstruction et les grandes manoeuvres vont officiellement être officialisées. Ainsi, le départ de Leonardo va être annoncé et il devrait en être de même pour Mauricio Pochettino. Alors que Luis Campos devrait récupérer les commandes du sportif au PSG, il sera en charge de trouver le prochain entraîneur des champions de France et d’effectuer le recrutement estival. L’une des missions sera notamment de pallier le départ d’Angel Di Maria. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, l’Argentin n’a pas été conservé. Pour le remplacer, le nom d’Ousmane Dembélé circule, tout comme celui de Sadio Mané. Ça s’emballe d’ailleurs autour de l’ailier de Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2023, le Sénégalais ne serait pas forcément enclin à prolongeant, préférant découvrir un nouveau challenge cet été. Et Mané aura l’embarras du choix puisque le PSG ne serait pas la seule solution, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont été annoncés sur les rangs.

Mercato - PSG : Sadio Mané lâche un énorme indice sur son transfert ! https://t.co/qsn9a8Ehmx pic.twitter.com/W3TlSWLBWw — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

« On verra ce qui va se passer »