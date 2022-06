Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar abat son joker pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 5 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Le PSG n’aurait pas encore dit son dernier mot concernant l’opération Aurélien Tchouaméni, malgré l’avantage dont bénéficierait le Real Madrid pour le transfert du milieu de l’AS Monaco. Les propriétaires qataris du PSG compteraient sur les jokers Luis Campos et Kylian Mbappé.

Dans les prochains jours, le feuilleton Aurélien Tchouaméni pourrait connaître son dénouement. En effet, le joueur de l’AS Monaco est certes sous contrat jusqu’en juin 2024. Pour autant, son transfert ne semblerait n’être qu’une question de temps désormais et la destination préférentielle de l’international français serait le Real Madrid. Néanmoins, le PSG ne lâcherait pas l’affaire et n’aurait pas encore jeté l’éponge pour ce qui est du transfert de Tchouaméni, contrairement à Liverpool qui estimerait que les dés seraient jetés et que sa venue au Real Madrid serait inéluctable. De son côté, le Qatar continuerait de faire le forcing en interne grâce à Kylian Mbappé et Luis Campos, futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi.

🚨🌕| Liverpool are OUT of the race for Aurélien Tchouaméni. @MarioCortegana #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2022

« Le PSG essaie de lui courir après avec Mbappé et Luis Campos »