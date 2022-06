Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Tchouaméni a vendu la mèche pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 10h15 par Dan Marciano

Le prochain mercato estival sera l'occasion pour Aurélien Tchouaméni de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle équipe. Courtisé par le PSG et Liverpool, le milieu de terrain français aurait comme priorité de rejoindre le Real Madrid. Le joueur aurait dévoilé son choix au vestiaire de l'AS Monaco. Les différentes parties essaient, désormais, de boucler ce transfert.

Titularisé par Didier Deschamps face au Danemark ce vendredi (défaite 1-2), Aurélien Tchouaméni sera l'un des acteurs du prochain mercato estival. Lié à l'AS Monaco, le milieu de terrain devrait rejoindre un club plus huppé dans les prochaines semaines. Désireux de renforcer son entrejeu, le PSG aurait activé cette piste. Son partenaire en équipe de France, Kylian Mbappé, aurait discuté avec lui d'une possible arrivée à Paris. Mais selon le journaliste de Marca Mario Cortegana, Tchouaméni a annoncé vouloir rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

🚨🌕| Liverpool are OUT of the race for Aurélien Tchouaméni. @MarioCortegana #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2022

« La priorité est le Real Madrid. C'est ce qu'il a dit dans le vestiaire et aux personnes en qui il a confiance »