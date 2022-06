Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar manque le coche pour une star de Klopp !

Publié le 4 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG songerait à Sadio Mané afin de remplacer Angel Di Maria, il ne faudrait plus vraiment compter sur la venue de l’attaquant de Liverpool. En effet, le discours du Bayern Munich aurait fait mouche sur Mané et son représentant. Une promesse concernant son statut de star de l’effectif, ce que le PSG ne pourrait promettre, aurait fait pencher la balance du côté du club bavarois…

Avant que Sadio Mané ne devienne une véritable piste pour le mercato estival du PSG, ce fut Mohamed Salah qui figurait sur les tablettes des propriétaires qataris, bien emballés par l’idée de recruter une star de Liverpool et du continent africain comme The Transfer Window Podcast l’affirmait l’année dernière. Finalement, Salah a annoncé la semaine dernière qu’il allait rester à Liverpool la saison prochaine bien que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023. Pour ce qui est de Mané, AS a déclaré qu’il aurait fait part de ses velléités de départ samedi dernier, dans le vestiaire, après la défaite des Reds en finale de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0). Une aubaine pour le PSG qui, selon Sport BILD , aurait la cote dans l’esprit de l’international sénégalais. Cependant, le Bayern Munich aurait une longueur d’avance sur le PSG.

Le PSG est à la traîne pour Mané sur le Bayern !