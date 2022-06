Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révélation de taille dans le dossier Tchouaméni !

Publié le 3 juin 2022 à 9h15 par La rédaction

La fin de l’histoire approche entre l’AS Monaco et Aurélien Tchouaméni. Celui-ci est convoité par plusieurs géants européens, et sera vendu lors du mercato estival. Le Paris Saint-Germain aimerait notamment enrôler le joueur de 22 ans. Cependant, alors que Liverpool n’est même plus dans la course, le PSG n’aurait pas encore formulé d’offre.

Décidé à faire oublier sa dernière campagne de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain souhaite renforcer son effectif en conséquence. Alors que Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son aventure, le club de la capitale va pouvoir entamer sérieusement son mercato, et cible de nombreux joueurs. Parmi eux se trouve Aurélien Tchouaméni. Indiscutable à l’AS Monaco où il a disputé 50 matchs cette saison, le joueur de 22 ans semble faire l’unanimité, et devrait faire ses valises cet été. Toutefois, si le PSG dispose d’un fort intérêt pour l’international français, le champion de France n’aurait pas encore bougé sur ce dossier.

Le PSG n’a pas encore fait d’offre