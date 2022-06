Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a activé une nouvelle piste offensive en Ligue 1 !

Publié le 3 juin 2022 à 9h00 par Amadou Diawara mis à jour le 3 juin 2022 à 9h02

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Montpellier HSC, Stephy Mavididi pourrait prendre le large dès la prochaine fenêtre de transferts. Désireux de renforcer son attaque, l'OM serait emballé par l'idée de recruter l'attaquant de 24 ans. Toutefois, le club emmené par Jorge Sampaoli serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a frappé très fort sur le marché. Pour satisfaire les désirs de Jorge Sampaoli et lui permettre de remplir ses objectifs sur le banc olympien lors de la saison 2021-2022, Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, le président de l'OM a fait le nécessaire pour offrir une dizaine de recrues à son entraineur lors du dernier mercato estival. Ainsi, Amine Harit, William Saliba, Luan Peres, Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Gerson, Konrad de la Fuente, Pol Lirola et Leonardo Balerdi, entre autres, ont rejoint les rangs phocéens. Et pour aider encore plus Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a recruté également Cédric Bakambu et Sead Kolasinac lors de la dernière fenêtre de transferts. Un mercato XXL qui a permis à l'OM de se qualifier pour la Ligue des Champions grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 1, derrière le PSG, champion de France pour la 10ème fois de son histoire. Alors que l'OM retrouvera la C1 la saison prochaine, Pablo Longoria ne compterait pas en rester-là. Désireux de voir son équipe faire forte impression sur la scène européenne lors du prochain exercice, le président marseillais préparerait un nouveau mercato XXL. D'ailleurs, le président de l'OM aurait identifié un tout nouveau profil pour renforcer l'attaque de Jorge Sampaoli cet été.

Stephy Mavididi could leave Montpellier this summer. Many clubs have approached his agents including West Ham, Brighton, Southampton, Everton and OM. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers Deal still at early stages but there are good chances for Mavididi to make his move in the coming weeks. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

L'OM veut s'attaquer à Stephy Mavididi cet été, mais...