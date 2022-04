Foot - OM

OM - Malaise : Bakambu prend position dans le dossier Mandanda !

Publié le 15 avril 2022 à 11h10 par G.d.S.S.

Alors que Steve Mandanda revient en force après une période très compliquée à l’OM, Cédric Bakambu affiche tout son soutien envers son coéquipier et vante ses mérites.

« Mandanda a fait deux matches incroyables. On a confiance en lui, ç'a toujours été le cas. On a deux excellents gardiens », a lancé Jorge Desio jeudi soir en conférence de presse après la victoire contre le PAOK (1-0), et l’adjoint de Jorge Sampaoli à l’OM a donc tenu à rendre hommage à Steve Mandanda qui a rendu une brillante prestation pour sa troisième titularisation de rang sous le maillot phocéen. Et les autres joueurs de l’OM ont également été impressionnés par Mandanda, à l’image de Cédric Bakambu.

« Il a toujours été un grand gardien »