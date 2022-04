Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli interpelle Mandanda sur sa situation !

Publié le 15 avril 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Une nouvelle fois titularisée dans la cage de l’OM jeudi soir contre le PAOK, Steve Mandanda semble avoir totalement relancé la hiérarchie avec Pau Lopez chez les gardiens, et par conséquent son avenir au club.

Plombé par le recrutement de Pau Lopez lors du mercato estival 2021 qui s’était rapidement installé en tant que titulaire, Steve Mandanda avait été contraint de se contenter d’un statut de doublure de luxe ces derniers mois. Il avait d’ailleurs été question d’un départ de l’emblématique gardien de l’OM en janvier, mais Mandanda a finalement décidé d’attendre de voir l’été prochain avant de prendre une décision en fonction de l’évolution de sa situation. Et il a bien fait…

« On a toujours eu confiance en lui »