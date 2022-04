Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour ce cadre du projet McCourt ?

Publié le 15 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe ces derniers mois à l’OM, Steve Mandanda est en train de retrouver un statut de titulaire, ce qui devrait logiquement avoir un impact sur son avenir.

C’est un fait, Steve Mandanda (37 ans) vit une saison très particulière à l’OM, peut-être même la plus difficile de sa longue carrière. L’emblématique gardien marseillais a en effet été relégué au statut de doublure ces derniers mois avec le recrutement de Pau Lopez, au point même que son avenir ait été remis en question. Mandanda était en effet courtisé par plusieurs écuries en janvier (ASSE, OGC Nice, LOSC, Galatasaray), et alors qu’il avait préféré attendre la fin de saison pour faire le point, le joueur de l’OM va peut-être finalement rester.

« Je prends ce qu’on me donne »