Mercato - PSG : Leonardo prépare une très grosse opération !

Publié le 14 avril 2022 à 22h45 par A.M.

Toujours intéressé par le recrutement de Sergej Milinkovic-Savic, le PSG pourrait envisager d'inclure deux joueurs afin de faire baisser le montant de la transaction.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG cherchera une nouvelle fois à se renforcer dans l'entrejeu cet été. Et pour cause, le club parisien veut absolument attirer un grand nom dans ce secteur de jeu afin d'épauler Marco Verratti et remplacer des joueurs décevants à l'image de Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye. Dans cette optique, la piste la plus chaude semble mener à Paul Pogba dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain. Mais le PSG suivrait également Sergej Milinkovic-Savic.

Sarabia et Rico inclus dans l'opération Milinkovic-Savic ?