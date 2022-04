Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça laisse le champ libre à Paris pour une piste à 0€ !

Publié le 14 avril 2022 à 23h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’une éventuelle offensive du FC Barcelone pour Antonio Rüdiger, le Barça ne serait plus un obstacle au PSG dans la course à la signature du défenseur de Chelsea.

Le FC Barcelone pourrait-il jouer un sale tour au PSG ? À l’instar des dossiers Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum qui ont finalement tourné en la faveur du Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison, le comité de direction blaugrana emmené par le président Joan Laporta serait bien déterminé à piller l’effectif de Thomas Tuchel à Chelsea. En plus d’Andreas Christensen et de Marcos Alonso, le FC Barcelone aurait des vues sur Antonio Rüdiger, piste de longue date du PSG. D’ailleurs, selon les informations du journaliste Christian Falk, Rüdiger hésiterait à s’engager ou non en faveur du FC Barcelone.

Le recrutement de Rüdiger ne serait plus d’actualité au Barça !

Cependant, les décideurs du PSG n’auraient pas à craindre le FC Barcelone. Certes, son agent se serait trouvé à Barcelone ces derniers jours afin d’évoquer son éventuelle arrivée libre de tout contrat en Catalogne. Pour autant, cette rencontre ne devrait pas engendrer un accord total entre les différentes parties. La cause ? Rüdiger ne prévoirait pas de franchir le pas en raison des demandes économiques du clan Rüdiger au niveau du salaire. Une opération qui n’entrerait pas dans les plans du FC Barcelone, ni dans sa politique salariale. Le PSG a donc le champ libre.