Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cette grande priorité de Laporta !

Publié le 14 avril 2022 à 22h30 par D.M.

Comme le confirme la presse anglaise, Gabriel est la nouvelle priorité du FC Barcelone en défense centrale. Mais Arsenal n'a pas l'intention de le laisser partir cet été.

Clément Lenglet et Samuel Umtiti ne seront pas retenus durant l'intersaison. Les deux internationaux français ne rentrent pas dans les plans de Xavi et pourraient quitter le FC Barcelone en cas d'offre satisfaisante. Pour combler le vide, le club catalan se serait déjà assuré de la présence d'Andreas Christensen la saison prochaine. L'international danois, qui évolue avec Chelsea cette année, aurait déjà trouvé un accord avec les responsables du FC Barcelone et pourrait être rejoint par un autre joueur de Premier League.

Gabriel courtisé par le Barça, mais...