Mercato - PSG : L’énorme confession de Mino Raiola sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 14 avril 2022 à 16h30 par Th.B.

Bien qu’il soit perçu comme la priorité du PSG pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland continuerait d’être une option chaude de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone aurait même dernièrement rencontré son agent Mino Raiola afin de lui faire part de la détermination du Barça dans ce dossier et aurait reçu un message fort du Néerlandais.

En marge du prochain mercato estival, Erling Braut Haaland pourrait changer d’air. Bien que son contrat le lie au Borussia Dortmund jusqu’à l’été 2024, une clause libératoire s’élevant à 75M€ serait active pour la fenêtre des transferts à venir et aurait alerté plusieurs de ses prétendants. À commencer par le PSG. Le 25 août 2021, moment où le Real Madrid avait lancé son offensive pour le transfert de Kylian Mbappé, le10sport.com vous révélait que le profil du Norvégien plaisait particulièrement aux décideurs du Paris Saint-Germain qui faisaient même d’Haaland sa grande priorité pour le remplacement de Mbappé. En parallèle, le Real Madrid garderait un oeil sur ce dossier afin de boucler une double opération avec Kylian Mbappé lorsque Manchester City serait prêt à casser sa tirelire après son cuisant échec l’été pour Harry Kane ou encore Cristiano Ronaldo. Quid du FC Barcelone ? En avril 2021, le tout fraîchement élu Joan Laporta se serait entretenu avec l’agent du buteur du Borussia Dortmund Mino Raiola et son père Alf-Inge. Pour des raisons économiques, le FC Barcelone devrait connaître bien des difficultés à mener à bien une telle opération qui devrait se concrétiser pour une somme de 120M€ selon The Daily Mail , en comprenant le montant de la clause libératoire ainsi que les différentes commissions réclamées par Raiola et le père d’Haaland.

Le Barça toujours déterminé pour Haaland…

Néanmoins, le FC Barcelone ne semblerait pas baisser les bras pour autant. C’est en effet ce que SPORT a dévoilé ce jeudi. À en croire les informations divulguées par le quotidien catalan, Erling Braut Haaland demeurerait la priorité estivale absolue au poste d’attaquant de pointe. Et il y a quelques jours, Joan Laporta et Mino Raiola se seraient entretenus à Monaco, lieu de résidence de Joan Laporta. Au cours de l’entrevue en question, le président Laporta aurait fait part à Raiola de sa volonté claire d’attirer Haaland au FC Barcelone en faisant un réel effort économique pour parvenir à ses fins et potentiellement combler le Norvégien et son entourage.

