Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola sur le point de boucler l’opération Haaland ? La réponse !

Publié le 14 avril 2022 à 9h45 par Th.B.

Pour potentiellement tourner la page Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG cet été, le Qatar pense toujours à Erling Braut Haaland et il semblerait que Manchester City n’ait pas encore bouclé cette opération selon la presse anglaise.

Erling Braut Haaland disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts à en croire différents médias. Alors qu’il bénéficierait d’une clause libératoire dans son contrat au Borussia Dortmund s’élevant à la somme de 75M€, le buteur norvégien pourrait ne pas passer l’été dans la Ruhr puisque le PSG, entre autres, pense à lui pour renforcer son secteur offensif et dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 25 août 2021. Pourtant, le Qatar n’aurait pas lancé les premières manoeuvres auprès de Mino Raiola, son représentant, au contraire de Manchester City. TMW révélait même mercredi que les Skyblues de Pep Guardiola devraient pouvoir compter sur Haaland la saison prochaine. La vérité serait cependant tout autre.

Rien n’est fait entre City et Haaland, la chance du PSG et de ses courtisans ?