Mercato - PSG : L'entourage d'un crack de Pochettino fait une grosse annonce !

Publié le 14 avril 2022 à 7h45 par A.M.

Actuellement sous contrat aspirant jusqu'en juin 2024, Warren Zaïre-Emery semble avoir la volonté de s'inscrire sur le long terme au PSG comme l'assure son formateur en U11 Abdou Fall.

Bien que critiqué pour sa gestion des jeunes de son centre de formation, le PSG tente d'assurer l'avenir de ses plus grands talents. C'est le cas notamment de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 16 ans s'est déjà imposé comme un joueur indispensable pour Zoumana Camara avec les U19 et alors que son contrat aspirant court jusqu'en 2024, le PSG espère bien réussir à le blinder. Et cela tombe bien puisque selon Abdou Fall, formateur de Warren Zaïre-Emery en U11, le jeune milieu espère triompher à Paris.

«Il a très très envie de réussir au PSG !»