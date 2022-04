Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour ce buteur de classe mondiale !

Publié le 14 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Déçu de l’attitude de ses dirigeants concernant une prolongation de contrat au Bayern Munich, Robert Lewandowski aurait pris la décision de passer à autre chose alors que le FC Barcelone lui tendrait les bras.

Depuis 2020 et son sacre au Final 8, le Bayern Munich n’a plus atteint le dernier carré de la Ligue des champions. À l’instar de l’exercice précédant où le PSG avait pris le meilleur sur son opposition, le club bavarois est une nouvelle fois sortie à la porte des demi-finales contre Villarreal mardi soir. De quoi pousser Robert Lewandowski à passer à autre chose ? Évoluant en Bundesliga depuis 2010 et au Bayern Munich depuis l’été 2014, le serial buteur du club bavarois pourrait quitter le champion d’Allemagne à l’intersaison pour rejoindre le FC Barcelone de Xavi Hernandez, club pour lequel il serait allé à la pêche aux informations auprès du vestiaire blaugrana selon Fabrizio Romano, une saison avant l’expiration de son contrat au Bayern Munich qu’il ne semblerait plus vouloir prolonger.

Lewandowski veut tourner la page Bayern et commencer un chapitre Barcelone