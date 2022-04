Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le dossier Lewandowski !

Publié le 13 avril 2022 à 19h00 par P.L.

Cherchant à s'attacher les services d'une star en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone s'approcherait grandement de Robert Lewandowski. Mais Joan Laporta aurait encore du travail à faire pour recruter le Polonais cet été.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone souhaiterait acquérir une nouvelle star. Dans cette optique, de nombreux noms ont été liés au club catalan jusqu’à présent comme Erling Haaland ou encore Mohamed Salah. Mais ces derniers temps, c’est la piste menant à Robert Lewandowski qui semblait être la plus chaude. Il a d’ailleurs été question d’un accord entre le Polonais et le club culé selon les informations de TVP Sport . Mais finalement, il n’en serait rien. Et Joan Laporta ne serait pas encore au bout de ses peines.

Aucun contact entre le Barça et le Bayern pour Lewandowski