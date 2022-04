Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme coup Lewandowski prend forme pour Laporta !

Publié le 13 avril 2022 à 12h00 par D.M.

Robert Lewandowski serait en colère contre ses dirigeants. L'offre du Bayern Munich n'aurait pas convaincu l'attaquant, qui serait prêt à rejoindre le FC Barcelone.

Le FC Barcelone a ciblé son grand attaquant. Après avoir exploré la piste Erling Haaland (Borussia Dortmund), le club catalan aurait arrêté son choix sur Robert Lewandowski. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, l'attaquant polonais aurait discuté récemment avec certains membres du FC Barcelone et notamment avec Xavi. Mais malgré ces rumeurs, Oliver Kahn a été formel. « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison » a déclaré le président du directoire du Bayern Munich.

Lewandowski est remonté et menace de claquer la porte