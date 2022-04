Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur l’avenir de Lewandowski !

Publié le 13 avril 2022 à 8h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s’intéresse fortement à Robert Lewandowski, le Bayern Munich ne laissera pas partir son attaquant, comme l’explique Oliver Kahn.

Le FC Barcelone souhaite réaliser un très gros coup lors du prochain mercato estival. Après avoir perdu Lionel Messi à l’intersaison 2021, les Blaugrana veulent mettre une nouvelle star au centre de leur projet, et se sont intéressés de près à Erling Haaland. Cependant, le Barça ne pourrait pas assumer le coût de ce dossier, et doit trouver une nouvelle solution, qui pourrait bien être Robert Lewandowski. En fin de contrat en juin 2023, l’international polonais est étincelant avec le Bayern Munich, lui qui a inscrit 47 buts et délivré 4 passes décisives en 41 matchs depuis le début de cette campagne. Cependant, alors que l’attaquant de 33 ans ne serait pas insensible à cet intérêt, les Bavarois ne compteraient pas négocier pour le laisser partir.

« Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison »