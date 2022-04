Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grande difficulté dans le feuilleton Haaland !

Publié le 13 avril 2022 à 8h15 par P.L.

Dans la mesure où Kylian Mbappé déciderait de quitter le PSG cet été, Leonardo penserait à Erling Haaland pour remplacer l'international tricolore. Mais le directeur sportif parisien serait en assez mauvaise posture face à un autre prétendant.

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. L’attaquant de 23 ans, convoité par le Real Madrid, n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. De son côté, le PSG se préparerait au pire et prévoirait donc la succession de l’international tricolore depuis un certain temps. En effet, le10sport.com vous annonçait en août dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Néanmoins, d’autres clubs seraient également sur le coup. Et le PSG serait en train de se faire devancer par un autre prétendant.

Manchester City est en pole pour Haaland