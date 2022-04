Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarque dans une galère pour une demande de Neymar…

Publié le 13 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a assuré fin mars, le PSG est sur les rangs pour accueillir Antony, nom de l’international brésilien que Neymar aurait soufflé à Leonardo. La concurrence ferait cependant déjà rage dans ce dossier chaud.

Malgré les informations divulguées par L’Équipe dernièrement selon lesquelles le Qatar commencerait à se poser de sérieuses questions quant à l’implication de Neymar au PSG et concernant son avenir à Paris, le Brésilien ne compte pas quitter le club de la capitale. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité à la mi-mars en affirmant en outre que les décideurs du PSG ne prévoyaient pas non plus de se séparer de la star auriverde en l’état. Pire, Neymar aurait une petite requête au niveau du recrutement. Comme l’été dernier avec Richarlison selon RMC Sport, le numéro 10 du PSG aimerait voir un autre de ses compatriotes débarquer au Paris Saint-Germain. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait pour mission de recruter Antony.

Antony aurait une cote colossale sur le marché !