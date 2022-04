Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Dimitri Payet, tout est clair !

Publié le 13 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Cadre incontournable de l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM, Dimitri Payet est le capitaine du groupe phocéen. Du haut de ses 35 ans, l’international français, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, compte prendre sa retraite à Marseille et par la grande porte.

Bien qu’il ait par le passé souhaité quitter l’ASSE pour signer au PSG, Dimitri Payet est désormais un Marseillais à 100%. Lors de sa prolongation de contrat à l’été 2020, le capitaine de l’OM affirmait être un Marseillais à vie. Contractuellement lié jusqu’en juin 2024 à l’OM, le milieu offensif qui a soufflé sa 35ème bougie le 29 mars dernier aurait à coeur de raccrocher les crampons en tant qu’icône du club phocéen, et rien d’autre.

« Finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille »