Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Saliba sur son avenir dans le projet McCourt !

Publié le 12 avril 2022 à 13h30 par La rédaction

Auteur d’une très grosse saison avec l’OM, William Saliba risque de faire parler de lui cet été. Pendant que les supporters olympiens tentent de le convaincre de rester, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, continue de saluer sa progression.

Restera, ne restera pas… William Saliba risque d’entendre parler de son avenir jusqu’à la fin de saison. Dès son arrivée à l’OM, la grande question des supporters olympiens concernait la possible option d’achat incluse par Arsenal dans le deal. Très vite, Pablo Longoria a confirmé qu’il n’y en avait pas. Mais vu les performances de William Saliba avec l’OM, difficile pour les fidèles du Stade Vélodrome de ne pas croire à un avenir dans la cité phocéenne… Résultat, à deux mois de la fin de saison, son futur fait plus parler que son niveau. Il faut dire qu’il n’y a pas grand chose à redire sur les dernières sorties du néo international français. De son côté, William Saliba veut rester concentré sur la fin de saison de l’OM, lui qui espère ramener un trophée. L’ancien joueur de l’ASSE essaye de mettre son avenir sur la touche et il préfère revenir sur son arrivée à Marseille. « Quand un grand club comme Marseille vient te chercher, il n’y a pas beaucoup de mots pour te séduire. Après, quand le coach te parle, t’as encore plus envie de venir. Il m’a dit qu’il m’attendait, donc ça s’est fait assez rapidement. Il m’a branché en me disant que j’allais jouer devant 60 000 personnes, que les supporters m’attendaient aussi », explique celui qui se considère désormais comme « un vrai mec du 13 » dans l’émission Le Vestiaire diffusée sur RMC Sport .

«C’est vrai que le soleil ça joue beaucoup dans les discussions à venir»