Mercato - OM : La folle anecdote d’Amine Harit sur son arrivée à l’OM !

Publié le 12 avril 2022 à 12h10 par La rédaction

Arrivé à l’OM à la toute fin du mercato l’été dernier, Amine Harit est revenu sur les circonstances étonnantes de son transfert à Marseille.

Après avoir passé quatre saisons en Allemagne à Schalke 04, Amine Harit a fait son grand retour en France, direction Marseille. D’abord cantonné à un rôle de remplaçant avec l’OM, le joueur formé au FC Nantes a réussi à retrouver la confiance de Jorge Sampaoli ces dernières semaines. L’international marocain en a déjà vu de toutes les couleurs avec l’OM, en témoigne son arrivée surprenante dans la cité phocéenne…

«J’ai déjà eu des problèmes je vais me foutre encore dans des soucis»