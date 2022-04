Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta connaît le tarif pour Robert Lewandowski !

Publié le 12 avril 2022 à 12h00 par D.M.

Le FC Barcelone se lance dans le dossier Robert Lewandowski. Le club catalan pourrait attirer l'attaquant du Bayern Munich, valorisé entre 20 et 30M€.

Le dossier Robert Lewandowski s'est accéléré ces dernières heures. Selon la presse polonaise, l'international polonais n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, qui expire en 2023. Agé de 33 ans, l'avant-centre, courtisé par le PSG selon nos informations exclusives, voudrait découvrir le championnat espagnol. Un temps dans le viseur du Real Madrid, Lewandowski aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone.

Entre 20 et 30M€ pour Lewandowski