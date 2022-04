Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lewandowski monte au créneau !

Publié le 11 avril 2022 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 18h37

Alors qu’il est question de discussions concrètes avec le FC Barcelone voire même d’un accord déjà convenu, un proche de Robert Lewandowski a tenu à mettre les choses au clair. Explications.

Le FC Barcelone serait susceptible de mettre la main sur Robert Lewandowski en marge du prochain mercato estival. En effet, selon différents médias, le Polonais serait la priorité de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone serait même parvenu à se mettre d’accord avec l’attaquant du Bayern Munich et son agent Pini Zahavi selon TVP Sport. Néanmoins, il n’en serait rien. En effet, Sport1 a affirmé que ni un accord avec le Barça ni une décision de quitter le Bayern n’aurait été effectué par l’international polonais. Robert Lewandowski n’aurait à l’instant T absolument pas demandé à Oliver Kahn, président du conseil d’administration du Bayern Munich, de le vendre cet été soit à une année de l’expiration de son contrat. Les discussions pour une éventuelle prolongation devraient avoir lieu dans les prochaines semaines et une décision finale suivrait les négociations en question. Le FC Barcelone va donc devoir se montrer particulièrement patient, d’autant plus qu’il n’y aurait pour le moment rien à déclarer entre le Barça et l’entourage de Lewandowski.

Pas d’arrêt des négociations entre le Bayern et Lewandowski.